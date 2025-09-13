İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2025 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DMM'den ''hasta bilgileri sızdırıldı'' iddiasına cevap
Güncel

DMM'den ''hasta bilgileri sızdırıldı'' iddiasına cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Türkiye'nin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA13 Eylül 2025 Cumartesi 14:42 - Güncelleme:
DMM'den ''hasta bilgileri sızdırıldı'' iddiasına cevap
ABONE OL

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan söz konusu iddiaların, kamuoyunu yanıltmaya yönelik kasıtlı bir dezenformasyon faaliyetinin parçası olduğu belirtildi.

"Türkiye'nin Merkezi Hekim Randevu Sistemi hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı" şeklinde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, paylaşımlarda yer alan ekran görüntülerinin MHRS sistemine ait bir veri sızıntısı olmadığı, yalnızca bir vatandaşa ait kullanıcı bilgilerinin, son kullanıcı kaynaklı bir güvenlik ihlali sonucunda ele geçirildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda MHRS sisteminin güvenliğinin ihlal edilmediği, söz konusu ekran görüntülerinin ise ilgili vatandaşın cihazına sızan zararlı yazılımlar aracılığıyla elde edilmiş olabileceği değerlendirilmektedir.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlar, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu oluşturabilecek niteliktedir. Kamuoyunun, yalnızca resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir."

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • MHRS

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.