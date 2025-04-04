DMM'den ''hesap'' yalanlaması: Veriler BKM'den temin edildi

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Anadolu Ajansı, 2 Nisan'daki kart harcamalarını kendisi hesapladı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine konu olan verilerin, Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) doğrudan temin edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Anadolu Ajansı'nın ulaştığı 28 milyar lira, 2 Nisan 2025 günü saat 17.00'ye kadar takas sistemine yansıyan veriyi ifade etmektedir. BKM'nin Yurtiçi Takas ve Hesaplaşma Sistemi, bir banka kartının başka bir banka POS'u veya ATM'sinde kullanılması durumunda devreye girmektedir. Bu sistem, toplam kartlı işlemlerin yaklaşık yüzde 55'ini kapsamaktadır. Aynı bankaya ait kart ve POS cihazı arasında yapılan işlemler, bankaların kendi iç sistemleri üzerinden yürütülmekte ve BKM'ye anlık olarak yansımamaktadır. Geri kalan yüzde 45'i teşkil eden bankaların kendi ödeme sistemlerindeki veriler, BKM'ye iletildikten sonra en az 5 gün sonrasında raporlanabilmektedir. Dolayısıyla verileri Anadolu Ajansı'nın kendisinin hesapladığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."