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DMM'den ''kaset ve şantaj'' iddialarına yalanlama: Organize bir itibar suikastının parçası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan 'kaset ve şantaj' iddialarını yalanladı.

AA25 Nisan 2025 Cuma 16:14 - Güncelleme:
DMM'den ''kaset ve şantaj'' iddialarına yalanlama: Organize bir itibar suikastının parçası
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kimi devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan "kaset ve şantaj" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, kimi devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan 'kaset ve şantaj' iddiaları doğru değildir. Bahse konu haberler, herhangi bir somut delile dayanmayan hayal ürünü kurgu haberlerdir. İddialar, devlet kurumlarına ve kamu görevlilerine yönelik organize bir itibar suikastının parçasıdır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

  • CİB DMM yalanlama
  • devlet yetkilileri
  • siyasetçiler

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