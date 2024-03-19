DMM'den kirli provokasyona engel! ''Dünya Bankası'' iddiaları yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "Vatandaşların tapularının Dünya Bankasına teminat olarak gösterildiği" yönünde iddialar bulunduğu hatırlatıldı.

Bu iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşınmazlara ilişkin kayıtların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tutulmasına yönelik usul ve esaslar kanun, tüzük ve diğer alt mevzuat hükümleri tarafından net bir şekilde belirlenmiştir. Bu konuda mülkiyet güvencesi ile ilgili herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Tapu Müdürlüklerinde de TAKBİS'ten verilen ve Webtapu uygulaması üzerinden de tapu kayıtlarına uygun olarak alınabilen bazı tam hisseli (1/1) tapu kayıtlarının, e-Devlet üzerinden sorgulandığında sistemsel bir hata nedeniyle 'müşterek' olarak gözüktüğü tespit edilmiştir. Bu teknik hatanın düzeltilerek TAKBİS ve Webtapu ile e-Devlet üzerinden ulaşılabilen tapu kayıtlarının yeknesaklığının sağlanması için gereken teknik çalışma başlatılmıştır."