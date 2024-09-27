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DMM'den ''Konya'da Suriyelilere özel hastane'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Konya'da Suriyelilere özel bir Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yapılacağı' yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

27 Eylül 2024 Cuma 13:06 - Güncelleme:
DMM'den ''Konya'da Suriyelilere özel hastane'' iddiasına yalanlama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Konya'da Suriyelilere özel bir Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yapılacağı" yönündeki iddiaların doğru olmadığın bildirdi. Açıklamada, "Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'un, 2019 yılı değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamanın bağlamından koparılarak yeniymiş gibi servis edildiği tespit edilmiştir." denildi.

DMM'den yapılan açıklama şöyle:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Konya'da Suriyelilere özel bir Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yapılacağı" yönündeki iddialar doğru değildir.

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'un, 2019 yılı değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamanın bağlamından koparılarak yeniymiş gibi servis edildiği tespit edilmiştir.

Prof. Dr. Mehmet Koç açıklamasında, "Suriyelilere özel bir Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi kurulması" değil, sağlık personeli temini ile bina masraflarının tamamı 'SIHHAT Fonu' aracılığı ile Avrupa Birliği tarafından karşılanan Nakipoğlu Göçmen Sağlığı Merkezi'ne bir doğumhane açılması fikrinden söz etmektedir.

İddiaya dayanak olarak gösterilen haberler incelendiğinde de konunun bir hastane yapılması değil, doğumhane açılması olduğu açıkça görülmektedir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • hastane

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