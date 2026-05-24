  • DMM'den Kurban Bayramı öncesi uyarı: Sahte kurbanlık ilanlarına dikkat
DMM'den Kurban Bayramı öncesi uyarı: Sahte kurbanlık ilanlarına dikkat

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kurban Bayramı öncesinde sosyal medyada artan sahte kurbanlık ilanları, sahte kapora talepleri ve sahte ödeme dekontlarına karşı vatandaşları uyardı. DMM, piyasa değerinin çok altında ilan paylaşan ve doğrulanmamış IBAN bilgileriyle işlem yaptıran hesaplara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

AA24 Mayıs 2026 Pazar 19:05
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala dolandırıcılar sosyal medya üzerinden yeni tuzaklar kurmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sahte kurbanlık ilanları konusunda vatandaşları uyaran kapsamlı bir açıklama yayımladı. Sahte bağış kampanyalarından sahte ödeme dekontlarına kadar uzanan geniş bir dolandırıcılık ağının tespit edildiği bildirildi.

DMM'DEN VATANDAŞLARA SAHTE KURBANLIK İLANI UYARISI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), vatandaşları, sosyal medyadaki sahte kurban ilanlarına karşı uyararak, piyasa değerinin çok altında ilan paylaşan, acele ödeme talebinde bulunan ve doğrulanmamış IBAN bilgileriyle işlem yapılmasını isteyen kişi ve hesaplara karşı dikkatli olunmasını tavsiye etti.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden, sahte kurban bağışı kampanyaları, sahte kurbanlık ilanları, sahte kapora talepleri ve sahte ödeme dekontlarıyla vatandaşların dini ve manevi değerlerini suistimal etmeye yönelik dolandırıcılık girişimlerinin arttığının tespit edildiği belirtildi.

SAHTE DEKONT VE DOĞRULANMAMIŞ IBAN TEHLİKESİ

"Vatandaşlarımızın, yalnızca sosyal medya hesabı üzerinden satış yapan, piyasa değerinin çok altında ilan paylaşan, acele ödeme talebinde bulunan ve doğrulanmamış IBAN bilgileriyle işlem yapılmasını isteyen kişi ve hesaplara karşı dikkatli olması önem taşımaktadır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ödeme işlemlerinde yalnızca gönderilen dekont görüntüsüne değil, banka hesabına paranın fiilen ulaşıp ulaşmadığına dikkat edilmelidir. Ödeme öncesinde satıcı ve hesap bilgilerinin mutlaka doğrulanması gerekmektedir. Şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde ilgili mercilere gecikmeksizin bildirimde bulunulması önem arz etmektedir."

  • sahte kurbanlık ilanları
  • DMM uyarı
  • Kurban Bayramı dolandırıcılık
  • sosyal medya dolandırıcılığı
  • sahte kapora talebi

