Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Lübnan'dan göç dalgası" iddialarını yalanladı. Açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin kamuoyunu manipüle etmeye yönelik olduğunu belirtildi.

DMM'nin açıklaması şöyle:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Lübnan'dan göç dalgası" iddiaları doğru değildir. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin, herhangi bir göç olayı ile ilgisi bulunmamaktadır. Bahse konu görüntülerin, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, 8-10 Eylül'de Güneydoğu Asya turu kapsamında Doğu Timor'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz.