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DMM'den 'mağarada tuzaklama yapıldığı' iddiasına yalanlama: İddialar dezenformasyon ürünü

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin metan gazından zehirlenerek şehit olduğu mağarada, 'tuzaklama yapıldığı' iddiasını yalanladı.

AA8 Temmuz 2025 Salı 17:15 - Güncelleme:
DMM'den 'mağarada tuzaklama yapıldığı' iddiasına yalanlama: İddialar dezenformasyon ürünü
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DMM, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin metan gazından zehirlenerek şehit olduğu mağarada "tuzaklama yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaşanan elim olayla ilgili, emekli bir personelin değerlendirmesine dayandırılan 'mağarada tuzaklama yapıldığı' yönündeki iddialar, dezenformasyon ürünüdür." ifadesi yer aldı.

"TOPLUMSAL SORUMLULUK BİLİNCİYLE DİKKAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR"

Milli Savunma Bakanlığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, 6 Temmuz'da 852 rakımlı tepede meydana gelen elim hadisede tuzaklama iddiasının asılsız olduğunun net biçimde anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının vurguladığı üzere söz konusu mağara yaklaşık iki yıldır TSK kontrolünde olduğu için teröristlerin kimyasal tuzaklama yapması söz konusu değildir. Etkilenen personelin mağaraya aynı anda sokulduğu iddiası da doğru değildir. Emekli asker sıfatıyla yapılan yorumlar, kamuoyunda resmi bilgi gibi algılanmamalıdır. Şehitlerimizin aziz hatırasını kullanarak bilgi kirliliği yaratmaya çalışan kişi veya odaklara karşı, toplumsal sorumluluk bilinciyle dikkat edilmesi gerekmektedir. Kamuoyunun, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları esas alması, asılsız iddialarla oluşturulmak istenen dezenformasyon kampanyalarına karşı dikkatli olması büyük önem arz etmektedir."

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