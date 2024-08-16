İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2024 Cuma / 11 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,7039
  • EURO
    37,1294
  • ALTIN
    2704.38
  • BIST100
    9874.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DMM'den manipülatif görüntüler hakkında açıklama: Maymun çiçeği hastalığı ile hiçbir ilgisi bulunmuyor
Güncel

DMM'den manipülatif görüntüler hakkında açıklama: Maymun çiçeği hastalığı ile hiçbir ilgisi bulunmuyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında, 'maymun çiçeği virüsü' bulaşan kişiye ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntüleri manipülasyon içerdiğini duyurdu.

16 Ağustos 2024 Cuma 16:26 - Güncelleme:
DMM'den manipülatif görüntüler hakkında açıklama: Maymun çiçeği hastalığı ile hiçbir ilgisi bulunmuyor
ABONE OL

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarına yer alan görüntüler hakkında açıklamada bulundu.

DMM'den yapılan açıklamalara şu ifadelere yer verildi;

"Bazı sosyal medya hesaplarında, 'maymun çiçeği virüsü' bulaşan kişiye ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntüler, manipülasyon içermektedir.

Bahse konu fotoğraf, 2022 yılında İran'daki protestolar sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan bir adamı göstermektedir.

Fotoğrafın maymun çiçeği hastalığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.