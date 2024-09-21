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DMM'den manipülatif haberlere cevap! İkamet ettiği il valiliğine devredildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde eski Cumhurbaşkanlarının korunmasına ilişkin değişiklikle ilgili manipülatif haberlerin yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Manipülatif haberlere cevap veren DMM, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mevcutta bulunan 10 yıl tahdidinin kaldırıldığını, süresiz olarak eski Cumhurbaşkanlarının koruma hizmetlerinin Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

AA21 Eylül 2024 Cumartesi 07:42 - Güncelleme:
DMM'den manipülatif haberlere cevap! İkamet ettiği il valiliğine devredildi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 14 Eylül'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mevcutta bulunan 10 yıl tahdidinin kaldırıldığını, süresiz olarak eski Cumhurbaşkanlarının koruma hizmetlerinin Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde eski Cumhurbaşkanlarının korunmasına ilişkin değişiklikle ilgili manipülatif haberlerin yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmeden önce yürürlükte bulunan Cumhurbaşkanlığı iç mevzuatına göre eski Cumhurbaşkanlarının koruma hizmetlerinin, görevden ayrılmalarından itibaren 10 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığınca yerine getirildiği, bu sürenin sonunda ise koruma hizmeti görevinin, eski Cumhurbaşkanının ikamet ettiği il valiliğine devredildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"14 Eylül 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mevcutta bulunan 10 yıl tahdidi kaldırılmış, süresiz olarak eski Cumhurbaşkanlarının koruma hizmetlerinin Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin görevdeki Cumhurbaşkanı tarafından her zaman değiştirilebileceği göz önünde bulundurulduğunda, alınan kararın Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsıyla bir ilgisinin bulunmadığı açıkça görülmektedir. Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı personelinin tamamı, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden oluşmakta olup ayrıca bir koruma personeli bulunmamaktadır."

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