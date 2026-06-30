DMM'den NATO Zirvesi iddialarına net cevap! Dezenformasyona geçit yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ve çeşitli haberleşme gruplarında dolaşıma sokulan, NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Ankara Valiliği'ne ait olduğu öne sürülen belgelerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımlar ve belgelerin tamamen asılsız olduğu, resmi format ve nitelikten uzak sahte içeriklerden oluştuğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, toplumsal güvenliği ve huzuru hedef alan bu tür dezenformasyon faaliyetlerine karşı dikkatli olunmasının büyük önem taşıdığı vurgulanarak, kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan asılsız iddialara ve sahte belgelere itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

DMM, doğruluğu resmi kaynaklara dayanmayan paylaşımlardan kaçınılması çağrısında bulundu.