İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0709
  • EURO
    52,8931
  • ALTIN
    6588.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DMM'den ''O şirkete yeni maden ruhsatı verildi'' iddialarına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan, 'son günlerde gündemde yer edinen bir maden şirketinin sahibine Çankırı'da yeni maden ruhsatı verildiği' yönündeki paylaşımların asılsız ve dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

29 Nisan 2026 Çarşamba 16:15
ABONE OL

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan, "son günlerde gündemde yer edinen bir maden şirketinin sahibine Çankırı'da yeni maden ruhsatı verildiği" yönündeki paylaşımlar asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir.

İddia edildiği gibi yeni bir ruhsat verilmemiştir. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 28.04.2026 tarihinde ilan edilen listede bulunan talep, yürürlüğü devam eden mevcut bir işletme ruhsatının "süre uzatımı" başvurusuyla ilgili olup, bu süre uzatım talebine dair de verilmiş nihai bir karar bulunmamaktadır. Hukuki süreç MAPEG nezdinde devam etmektedir."

ÖNERİLEN VİDEO

Bartın'da feci kaza: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.