DMM'den piyasalara yönelik spekülatif paylaşımlara suç duyurusu

DMM'nin yaptığı bilgilendirmede, piyasaların istikrarını ve yatırımcıların kararlarını kötü niyetli söylemlerle etkilemeye yönelik paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli adli süreçlerin başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, vatandaşların dezenformasyon faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanarak, finansal piyasalara ilişkin resmi kurumlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşabilmesi için yalnızca yetkili kurumların açıklamalarının takip edilmesinin önem taşıdığını kaydetti.