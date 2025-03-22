İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2025 Cumartesi / 23 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0415
  • EURO
    41,4051
  • ALTIN
    3679.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DMM'den 'polislere iftar kumanyası' iddialarına yalanlama
Güncel

DMM'den 'polislere iftar kumanyası' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, “Gösterilerde görevli polislere verilen iftar kumanyası olduğu” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

HABER MERKEZİ22 Mart 2025 Cumartesi 18:05 - Güncelleme:
DMM'den 'polislere iftar kumanyası' iddialarına yalanlama
ABONE OL

DMM, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'polislere iftar kumanyası' başlıklı görüntülere ilişkin açıklamada bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Görevleri başındaki polis memurlarına iddia tarihinde akşam yemeği için verilen menüde; Tarhana Çorba, Bezelyeli Kebap, Damat Pilavı, Haydari , 1 adet meyve suyu , İrmik Helvası, 1 adet ekmek, 1 adet yarım litre su olmak üzere 8'li set kumanya bulunmaktadır" denildi.

Söz konusu görüntünün farklı zamanlarda da benzer manipülatif iddialarla dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada ayrıca, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.