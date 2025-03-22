DMM'den 'polislere iftar kumanyası' iddialarına yalanlama

DMM, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'polislere iftar kumanyası' başlıklı görüntülere ilişkin açıklamada bulundu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Görevleri başındaki polis memurlarına iddia tarihinde akşam yemeği için verilen menüde; Tarhana Çorba, Bezelyeli Kebap, Damat Pilavı, Haydari , 1 adet meyve suyu , İrmik Helvası, 1 adet ekmek, 1 adet yarım litre su olmak üzere 8'li set kumanya bulunmaktadır" denildi.
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, "Gösterilerde görevli polislere verilen iftar kumanyası olduğu" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 22, 2025
Görevleri başındaki polis memurlarına iddia tarihinde akşam yemeği için verilen menüde; Tarhana Çorba, Bezelyeli Kebap, Damat Pilavı,... pic.twitter.com/rudcUcyFbc
Söz konusu görüntünün farklı zamanlarda da benzer manipülatif iddialarla dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada ayrıca, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.