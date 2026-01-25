İSTANBUL 16°C / 10°C
Güncel

DMM'den ‘Proje Okulları' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan “Proje okul statüsündeki tüm liselere girişte LGS'ye ek olarak yazılı sınav ya da mülakat uygulanacağı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

HABER MERKEZİ25 Ocak 2026 Pazar 17:11 - Güncelleme:
DMM'den ‘Proje Okulları' iddiasına yalanlama
ABONE OL

DMM tarafından yapılan bilgilendirmede, Proje Okulları Yönetmeliği'nin 8. maddesinin tüm proje okullarını kapsayan genel bir düzenleme olmadığına dikkat çekildi. Söz konusu maddenin yalnızca mevzuatla açıkça belirlenmiş özel program uygulayan okullar için geçerli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'de bu kapsamda değerlendirilebilecek okulların TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlı olduğu belirtilerek, bu okullarda merkezi sınavda aranan başarı şartına ek olarak, uygulanan özel programa yönelik sınav koşullarının bulunduğu ifade edildi.

DMM, proje okullarının tamamında LGS'ye ek sınav veya mülakat uygulanacağı yönündeki iddiaların yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu belirtti. Vatandaşlara, yalnızca yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulunuldu.

  • Dezenformasyonla Mücadele
  • Proje Okul Liseleri

