10 Ekim 2025 Cuma
Güncel

DMM'den ''Restoranda taksimetre dönemi'' iddiasına cevap

İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında yer alan 'restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacağı' şeklindeki iddiaları yalanladı.

10 Ekim 2025 Cuma 15:45
DMM'den ''Restoranda taksimetre dönemi'' iddiasına cevap
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlayacağı" ve "oturma süresine göre ücret alınacağı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ticaret Bakanlığınca restoran, kafe veya benzeri işletmelerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirilmesine yönelik 6502 sayılı Kanun'un Fiyat Etiketi başlıklı 54. maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde herhangi bir düzenleme, çalışma ya da uygulama bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın, bu tür asılsız haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgiye ulaşmak için resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri önemle rica olunur."

