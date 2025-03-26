İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2025 Çarşamba / 27 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0046
  • EURO
    40,9708
  • ALTIN
    3685.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

DMM'den RTÜK iddialarına yalanlama

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Bir televizyon programı sunucusu, Öcalan'ın mektubunu Kürtçe okutmadığı için RTÜK'ten 5 hafta ceza aldı” iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

HABER MERKEZİ26 Mart 2025 Çarşamba 20:41 - Güncelleme:
DMM'den RTÜK iddialarına yalanlama
ABONE OL

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Bir televizyon programı sunucusu, Öcalan'ın mektubunu Kürtçe okutmadığı için RTÜK'ten 5 hafta ceza aldı" iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bahse konu sunucunun programına Radyo Televizyon ve Üst Kurulu (RTÜK) tarafından uygulanan cezanın, iddialar ile herhangi bir ilgisi bulunmadığı belirtilen açıklamada, "RTÜK, programda kullanılan, "Artık -mış gibi yaparak mücadele yok. Ne demek bu? Hukuk varmış gibi, demokrasi varmış gibi, özgürlükler varmış gibi yok. Artık bir otoriter rejimle nasıl mücadele edilecekse o konuda mücadele etmek lazım. Bu konuda ders çalışmak lazım. Bir eylemler silsilesi hazırlamak lazım, sivil itaatsizlik de dahil olmak üzere" ifadeler üzerine inceleme başlatmıştır" denildi.

DMM'den yapılan açıklamada ayrıca, "RTÜK tarafından yapılan inceleme sonucunda, 6112 Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan "...toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmünün ihlal edildiği tespit edilmiştir. İhlalden dolayı ilgili televizyon kanalına yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezası uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.