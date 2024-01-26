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DMM'den ''Şampiyonlar Ligi yayını için TRT'nin 100 milyar avro teklifi'' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'TRT'nin, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon avro teklif verdiği' iddiasını yalanlandı.

AA26 Ocak 2024 Cuma 01:45 - Güncelleme:
DMM'den ''Şampiyonlar Ligi yayını için TRT'nin 100 milyar avro teklifi'' iddiasına yalanlama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "TRT, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon avro teklif vermiş. Bunun yarısı zarar yazar" iddiasının, doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, TRT'nin, 2024-2027 yılları arasında 3 sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını aldığı hatırlatıldı.

"TRT'nin, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon avro teklif verdiği" iddiasının doğru olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu yayın hakları için sosyal medya hesaplarında paylaşılan rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Yayın hakları maliyeti, TRT'nin reklam ve üyelik gelirleri gibi ticari girişimleri ile rahatlıkla karşılanabilecek düzeydedir. TRT, Türk futboluna desteğinin bir göstergesi olarak, Türk takımı maçlarını TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz olarak halkımızın hizmetine sunacaktır."

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