DMM'den şap hastalığı iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Hayvanlarda görülen şap hastalığının ülkemizde bazı bölgelerde hızla yayıldığı ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açtığı" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığının, hayvansal üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdürmekte olduğu, hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik aşılama çalışmalarının ise aralıksız yürütüldüğü ifade edildi.