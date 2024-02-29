DMM'den ''Seçim sonrası ekonomide olumsuzluk yaşanacak'' iddiası hakkında açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından, 'seçim sonrası ekonomide yaşanacaklar' iddiasıyla paylaşılan iddialar doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığının ve ilgili kurumların iddia edilen konulara ilişkin herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Ekonomideki tüm tarafların karar alma sürecini etkilemeyi amaçlayan ve seçim sürecinde piyasaları manipüle edebilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamayı kendi hesabından paylaştı.