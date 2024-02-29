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DMM'den ''Seçim sonrası ekonomide olumsuzluk yaşanacak'' iddiası hakkında açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), bazı sosyal medya hesaplarından, seçim sonrası ekonomide olumsuzluk yaşanacağı yönünde yapılan paylaşımlardaki iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

DHA29 Şubat 2024 Perşembe 15:10 - Güncelleme:
DMM'den ''Seçim sonrası ekonomide olumsuzluk yaşanacak'' iddiası hakkında açıklama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından, 'seçim sonrası ekonomide yaşanacaklar' iddiasıyla paylaşılan iddialar doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığının ve ilgili kurumların iddia edilen konulara ilişkin herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Ekonomideki tüm tarafların karar alma sürecini etkilemeyi amaçlayan ve seçim sürecinde piyasaları manipüle edebilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamayı kendi hesabından paylaştı.

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