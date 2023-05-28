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DMM'den Suriyeli iddiasına yalanlama: Olaydaki şahıslar Türk vatandaşıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada paylaşılan 'Uşak'ta Suriyeli şahıs Türk vatandaşını bıçakladı' iddiasını yalanladı. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, 'Olayda ismi geçen şahıslar Türk vatandaşıdır' ifadeleri kullanıldı.

28 Mayıs 2023 Pazar 13:03 - Güncelleme:
DMM'den Suriyeli iddiasına yalanlama: Olaydaki şahıslar Türk vatandaşıdır
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Uşak'ta Suriyeli şahıs Türk vatandaşını bıçakladı" iddiasına cevap verdi.

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Uşak'ta Suriyeli şahıs Türk vatandaşını bıçakladı" iddiası doğru değildir.

İddiaya konu görüntülerdeki olay Aydın'ın Efeler ilçesinde, geçtiğimiz Şubat ayında yaşanmıştır.

Olayda ismi geçen şahıslar Türk vatandaşıdır.

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