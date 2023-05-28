DMM'den Suriyeli iddiasına yalanlama: Olaydaki şahıslar Türk vatandaşıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Uşak'ta Suriyeli şahıs Türk vatandaşını bıçakladı" iddiasına cevap verdi.
Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Uşak'ta Suriyeli şahıs Türk vatandaşını bıçakladı" iddiası doğru değildir.
İddiaya konu görüntülerdeki olay Aydın'ın Efeler ilçesinde, geçtiğimiz Şubat ayında yaşanmıştır.
Olayda ismi geçen şahıslar Türk vatandaşıdır.
Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Uşak'ta Suriyeli şahıs Türk vatandaşını bıçakladı" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 28, 2023
İddiaya konu görüntülerdeki olay Aydın'ın Efeler ilçesinde, geçtiğimiz Şubat ayında yaşanmıştır.
Olayda ismi geçen şahıslar Türk vatandaşıdır.⬇️ pic.twitter.com/vu2hvatdZg