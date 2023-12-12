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Güncel

DMM'den ''taşınmaz karşılığı vatandaşlık verilmesi genişletildi'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden(DMM) yapılan açıklamada, 'Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, taşınmaz satışı karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulamasının genişletilmesine karar verdi.” iddiası doğru değildir' ifadeleri kullanıldı.

12 Aralık 2023 Salı 14:54 - Güncelleme:
DMM'den ''taşınmaz karşılığı vatandaşlık verilmesi genişletildi'' iddiasına yalanlama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM) bazı sosyal medya hesaplarından yapılan asılsız iddiaları yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, taşınmaz satışı karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulamasının genişletilmesine karar verdi." iddiası doğru değildir." denildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar dikkat çekilen bilgilendirmede, "12 Aralık 2023 tarihli ve 32397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile taşınmaz satın alarak Türk vatandaşlığının kazanılması uygulamasında genişlemeye değil "daraltmaya" gidilerek yapısız taşınmaz (arsa, tarla) edinimiyle Türk vatandaşlığının kazanılması uygulamasına son verilmiştir.Gayrimenkul satın alınarak edinilen Türk vatandaşlığı için uygulanan yönetmelikte "döviz tutarındaki taşınmazı" ibaresi, "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı" olarak değiştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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