DMM'den terör örgütü DAEŞ'in Türkiye'de kampı olduğuna yönelik iddialara yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerle ilgili, "DAEŞ'in Türkiye'deki kilit isimlerinin Gaziantep'teki kampı" iddiasına ilişkin açıklamada bulundu. Söz konusu görüntülerin terör örgütü DAEŞ'in Suriye'deki kampında çekildiği ifade edildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerle ilgili, "DAEŞ'in Türkiye'deki kilit isimlerinin Gaziantep'teki kampı" iddiası doğru değildir.



İddiaya konu görüntüler, terör örgütü DAEŞ'in Suriye'deki kampında çekilmiş ve 2014 yılında ele geçirilmiştir. Kampın Gaziantep'te... pic.twitter.com/Y6951oZWM3