Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Türk-Yunan orduları ortak devriye yapacak" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Türk-Yunan orduları ortak devriye yapacak" iddiaları doğru değildir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides arasında ve heyetler arası görüşmelerde, iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla ortak mücadele için iki ülke arasındaki iş birliği yolları ele alınmıştır.

Ayrıca Türkiye- Yunanistan Sahil Güvenlik makamları arasındaki iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi konusu değerlendirilmiştir.

Görüşmelerde, Türkiye ve Yunanistan'ın Ege Denizi ve Meriç Nehri'nde ortak devriye faaliyetleri yürüteceğine dair bir karar alınmamıştır.

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