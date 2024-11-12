İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyadan paylaşılan, 'Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor' iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu.

DMM'den yapılan açıklamada, "Türkiye, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurmuştur" denildi.