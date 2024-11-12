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DMM'den 'Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor' iddiasına yalanlama

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor' iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

12 Kasım 2024 Salı 16:43 - Güncelleme:
DMM'den 'Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor' iddiasına yalanlama
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyadan paylaşılan, 'Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor' iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu.

DMM'den yapılan açıklamada, "Türkiye, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurmuştur" denildi.

Manipülasyona geçit yok

Söz konusu tarihten sonra, Türkiye'den İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesinin bulunmadığını aktaran Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bahse konu paylaşımlarda geçen, "TÜİK verilerine göre İsrail'in dış ticaret kodu olan 624 ile halen ticaret yapıldığı görülüyor" iddiası da tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı.

Algı çalışması ellerinde patladı!

Açıklamada son olarak, "TÜİK verileri incelendiğinde, söz konusu verilerin Mayıs 2024'e kadar olan ticaret verileri olduğu, bu tarihten itibaren İsrail ile herhangi bir ticaretin söz konusu olmadığı açıkça görülmektedir" denildi.

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