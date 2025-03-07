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DMM'den 'uyuşturucu' iddialarına yalanlama

“YÖK Genel Sekreter Yardımcısı aracında uyuşturucu madde ile yakalandı ancak 10 ay geçmesine rağmen konuyla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı” iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

HABER MERKEZİ7 Mart 2025 Cuma 22:32 - Güncelleme:
DMM'den 'uyuşturucu' iddialarına yalanlama
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "YÖK Genel Sekreter Yardımcısı aracında uyuşturucu madde ile yakalandı ancak 10 ay geçmesine rağmen konuyla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı" iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

İddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "20 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen bir polis kontrolünde, Yükseköğretim Kurulu envanterinde kayıtlı 52 hizmet aracından birinin şoförü olan, B.U., mesai saatleri sonrasında uyuşturucu madde ile yakalanmıştır" denildi.

DMM'den yapılan açıklamada, "YÖK yetkilileri tarafından konu öğrenilir öğrenilmez tutanak tutulmak suretiyle derhal idari tahkikat başlatılmış, takip eden süreçte adı geçen şoför kamu görevinden çıkarılarak YÖK ile ilişiği kesilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Bahse konu hususların YÖK Genel Sekreter Yardımcısı ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Adli ve idari soruşturmalar incelendiğinde de iddiaların tamamen asılsız olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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