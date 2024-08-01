İletişim Başkanlığı bazı basın yayın organlarıyla sosyal medya platformlarında yer alan gerçek dışı haberleri ifşa etmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin "Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz" sözlerini sarf ettiği iddiasını yalanladı.
Heniyye'nin 2012 yılındaki Türkiye ziyareti kapsamında parti genel başkanları ile görüşmeler gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada, İsmail Heniyye'nin görüşmelerdeki gündemin tamamen Filistin meselesi olduğunu belirttiği aktarıldı.
Türkiye'nin iç işlerini ilgilendiren hiçbir konudan bahsetmediği vurgulanan açıklamada asılsız iddialara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.
İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, "Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz" şeklinde ifadeler kullandığı iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) August 1, 2024
İsmail Haniye, 2012 yılında gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dönemin... pic.twitter.com/JvxpQIfbRL