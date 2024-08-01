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DMM'den yalana geçit yok: Heniyye'nin 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteriz' dediği doğru değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz' sözlerini sarf ettiği iddiasını yalanladı.

1 Ağustos 2024 Perşembe 13:42 - Güncelleme:
DMM'den yalana geçit yok: Heniyye'nin 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteriz' dediği doğru değil
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İletişim Başkanlığı bazı basın yayın organlarıyla sosyal medya platformlarında yer alan gerçek dışı haberleri ifşa etmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin "Diyarbakır'ın özgürlüğünü görmek isteriz" sözlerini sarf ettiği iddiasını yalanladı.

Heniyye'nin 2012 yılındaki Türkiye ziyareti kapsamında parti genel başkanları ile görüşmeler gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada, İsmail Heniyye'nin görüşmelerdeki gündemin tamamen Filistin meselesi olduğunu belirttiği aktarıldı.

Türkiye'nin iç işlerini ilgilendiren hiçbir konudan bahsetmediği vurgulanan açıklamada asılsız iddialara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • İsmail Heniyye
  • diyarbakır

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