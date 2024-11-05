Bazı sosyal medya hesaplarının, Başkan Erdoğan'a ait olduğunu iddia ettiği "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum." ifadelerinin bir köşe yazısına ait olduğu ortaya çıktı. DMM, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı

DMM'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Bazı sosyal medya hesaplarında, "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum." ifadelerinin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıymış gibi servis edildiği belirlenmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir.