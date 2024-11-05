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  • DMM'den yalanlama: Başkan Erdoğan'a yönelik yapılan algı çalışması çürütüldü
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DMM'den yalanlama: Başkan Erdoğan'a yönelik yapılan algı çalışması çürütüldü

Bazı sosyal medya hesapları, “Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum.” şeklindeki ifadelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu iddia ederek yeni bir algı çalışması başlattı. Ancak DMM, iddiaları yalanlayarak söz konusu ifadelerin Başkan Erdoğan'a değil bir köşe yazısına ait olduğunu ispatladı.

5 Kasım 2024 Salı 21:37 - Güncelleme:
DMM'den yalanlama: Başkan Erdoğan'a yönelik yapılan algı çalışması çürütüldü
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Bazı sosyal medya hesaplarının, Başkan Erdoğan'a ait olduğunu iddia ettiği "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum." ifadelerinin bir köşe yazısına ait olduğu ortaya çıktı. DMM, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı

DMM'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Bazı sosyal medya hesaplarında, "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum." ifadelerinin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıymış gibi servis edildiği belirlenmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir.

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