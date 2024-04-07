İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın jakuzi iftirası, CHP'li trollerin paylaşımları sonrası sosyal medyada gündem oldu. Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, çıkan iftiralara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, "belediyenin başkanlık katında jakuzi bulunduğu" yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını, konuyu yargıya taşıyacağını bildirdi.

"JAKUZİ OLDUĞUNU İSPATLAMAZSAN SENDEN AŞAĞI İNSAN YOK"

Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz. Necati Özkan, jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok. Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum. Hodri meydan."

"SİYASİ RAKİPLERİMİZİ AHLAKA DAVET EDİYORUM"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de "Seçim bitti... Yalan ve iftiraları bitmedi" diyerek tepkisini dile getirdi. Kabaktepe, "İftirayı yöntem belleyip siyaseti kirletmek hem ahlaksızlık, hem de niteliksizliktir. Başta CHP'liler olmak üzere siyasi rakiplerimizi ahlaka davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

"'BAŞKANLIK KATINA JAKUZİ YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI' İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR"



İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada ise, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan görsellerle ilgili, "AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi Başkanlık katına jakuzi yapıldığı ortaya çıktı." iddiası doğru değildir. İddiaya konu görsellerin, dijital ortamlarda sıkça kullanılan temsili bir jakuzi görseli olduğu tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.