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DMM'den yalanlama: PKK'nın Bakan Fidan üzerinden yaptığı algı operasyonu elinde patladı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü PKK/YPG'nin propaganda hesaplarından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ait olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımları yalanladı.

AA29 Aralık 2024 Pazar 21:41 - Güncelleme:
DMM'den yalanlama: PKK'nın Bakan Fidan üzerinden yaptığı algı operasyonu elinde patladı!
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurguladığı hatırlatıldı.

Fidan'ın görüşmede, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söylediği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakan Fidan, konuşmasında iddia edildiği gibi herhangi bir etnik köken veya inançtan olan sivilleri değil, direkt olarak isimleriyle terör örgütlerini işaret etmiştir. Terör örgütleri tarafından kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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