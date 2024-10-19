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DMM'den 'yemin töreni tasarruf tedbirleri sebebiyle iptal edildi' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan 'Astsubay mezunları için yemin töreni tasarruf tedbirleri sebebiyle iptal edildi' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Star Gazetesi19 Ekim 2024 Cumartesi 20:30 - Güncelleme:
DMM'den 'yemin töreni tasarruf tedbirleri sebebiyle iptal edildi' iddiasına yalanlama
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"Astsubay mezunları için yemin töreni tasarruf tedbirleri sebebiyle iptal edildi" iddialarına yalanlama geldi.

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan yalan haberlerle mücadelesini sürdüren İletişim Başkanlığı, "Astsubay mezunları için yemin töreni tasarruf tedbirleri sebebiyle iptal edildi' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.

DMM'den yapılan açıklamada, "Bahse konu törenlerle ilgili tasarruf tedbirlerine yönelik bir düzenleme yoktur. Hem mezuniyet hem eğitim yılı açılış törenleri aksatılmadan gerçekleştirilmektedir" denildi.

"Ağustos ve Eylül ayında diploma ve mezuniyet törenleri, Ekim ayında da Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokullarında "2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Törenleri" gerçekleştirilmiştir" denilen açıklamada ayrıca, "MSÜ Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu intibak eğitimini tamamlayan adaylar, düzenlenen törende ant içerek askeri öğrenciliğe adım atmışlardır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik paylaşımlara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

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