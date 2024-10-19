"Astsubay mezunları için yemin töreni tasarruf tedbirleri sebebiyle iptal edildi" iddialarına yalanlama geldi.

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan yalan haberlerle mücadelesini sürdüren İletişim Başkanlığı, "Astsubay mezunları için yemin töreni tasarruf tedbirleri sebebiyle iptal edildi' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.

DMM'den yapılan açıklamada, "Bahse konu törenlerle ilgili tasarruf tedbirlerine yönelik bir düzenleme yoktur. Hem mezuniyet hem eğitim yılı açılış törenleri aksatılmadan gerçekleştirilmektedir" denildi.

"Ağustos ve Eylül ayında diploma ve mezuniyet törenleri, Ekim ayında da Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokullarında "2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Törenleri" gerçekleştirilmiştir" denilen açıklamada ayrıca, "MSÜ Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu intibak eğitimini tamamlayan adaylar, düzenlenen törende ant içerek askeri öğrenciliğe adım atmışlardır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik paylaşımlara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

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