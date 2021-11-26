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DNA sonuçları kan dondurdu: Müslüme'nin dedesi babası çıktı!

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan minik Müslüme tüm Türkiye'yi ağlatmıştı. 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, kaybolduktan 10 gün sonra bulunmuş, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. DNA analizinde, dede Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi26 Kasım 2021 Cuma 07:57 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 07:57
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3 yaşındaki Müslüme, Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, bir komşusu tarafından küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı.

DEDESİ SANILAN BABASI TUTUKLANMIŞTI

Ailenin arama kurtarma ekiplerini ters yöne yönlendirdiği iddia edilirken, anne Selvi Yağal'ın duyarsız açıklamaları dikkat çekmişti. Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 aile üyesi gözaltına alınırken 7'si serbest bırakıldı.

Küçük kızın babasının babası olan 70 yaşındaki dede Hasan Yağal ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

ŞOKE EDEN GERÇEK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Adli Tıp tarafından yapılan DNA çalışmasında ise skandal bir gerçek ortaya çıktı. Müslüme Yağal'ın biyolojik babasının, dedesi Hasan Yağal olduğu belirlendi.

Müslüme'nin cesedinden alınan DNA örneği, annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. DNA örneği veren dede Hasan Yağal'ın örneklerinin ise küçük kız ile uyumlu olduğu belirlendi.

HASAN YAĞAL NEDEN TUTUKLANDI?

Bu skandal üzerine dede Yağal'ın tedbiren tutuklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'de 10 gün boyunca aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde bulunmuştu.

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