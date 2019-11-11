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Doçent çiftin iki çocuğuna tuzak: Böyle kandırdılar!

Dolandırıcılar bu kez biri 13, diğeri 17 yaşındaki iki çocuğu hedef tahtasına oturttu. Çocukları “Anne ve babanız gözaltında” yalanıyla kandıran dolandırıcılar, 200 bin liralık değerli eşyayı aldı.

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Emniyet kaynaklarında benzerine hiç rastlanmayan dolandırıcılık olayının ayrıntılarına ulaşıldı. Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Seda Kızılel ve eşi Doç Dr. Rıza Kızılel'in, 6 Ağustos günü saat 10.30 sıralarında sabit telefonları çaldı. Kampusun içindeki lojmanda ikâmet eden çiftin evinde 13 yaşındaki oğulları B. vardı.
 
'KASANIN İÇİNDEKİLERİ SAYIN'
Telefonu açan çocuk, kendisini Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Orhan Ö. olarak tanıttan şüpheli ile konuşmaya başladı. Dolandırıcı, küçük çocuk B.'ye anne ve babasının isimlerini vererek 'Anne ve baban şu anda emniyette gözaltındalar... Bebek'teki Gold Kuyumcusu soyuldu. Anne ve babanın kimlikleri burada çıkmış' dedi. B., duydukları karşısında şoke oldu. Dolandırıcı, senaryosuna devam ederek anne ve babasının detaylı kimlik bilgilerini küçük çocuğa söyledi ve evde altın ya da başka değerli eşya bulunup bulunmadığını sordu. Küçük çocuk, evde 17 yaşındaki abisi M.'nin olduğunu söyledi. Dolandırıcı, bunun üzerine hemen M.'nin telefon numarasını istedi. Bu sırada B.'nin yanına abisi M. geldi. Telefonu alan abi M. karşısındaki sözde polis ile konuşmaya başladı. Dolandırıcı aynı hikâyeyi bu kez M.'ye anlattı. O sırada sabit telefon kapandı. Her iki çocuk da cep telefonlarından ayrı ayrı arandı. Dolandırıcılar mağdurlara evdeki kasayı açıp içinde bulunanları saymalarını istedi. Bunun üzerine mağdurlar kasanın içinde bulunduğu dolabın asma kilidini kırdı. Kasanın şifresini yazarak kasayı açtı ve içinde bulunanları şüphelilere söyledi.
 
200 BİN LİRALIK ZİYNETLE KAÇTILAR
Abi M. ile konuşan şüpheli, M.'den başka bir odaya geçmesini istedi. B. ile konuşan dolandırıcı ise altınları bir çantaya doldurmasını istedi. Bunun üzerine M. bir başka odaya geçti ve B. de kasadaki değerli eşyaları mavi renkli okul çantasına doldurdu. Dolandırıcı daha sonra B.'ye bu çanta ile kampüs dışına çıkmasını söyledi. Küçük kardeş B.'ye yolu tarif ederek kampüsün dışındaki ormanlık yoldan 50-60 metre kadar uzağa gitmesini söyledi. Bu sırada yanına gelecek olan motosikletliye çantayı vermesini tembihledi. B. denileni yaptı ve bir motosiklete binmiş iki kişiye yaklaşık 200 bin lira değerindeki para, altın ve ziynet eşyaları çanta ile birlikte verdi.
 
ZANLILARDAN BİRİ TUTUKLANDI
Diğer dolandırıcı ise M. ile konuşurken onun diğer odaya geçmesini istedi ve mağdur çocuğa anne ve babasının emniyette olduğuna dair uzun bir dilekçe yazdırdı. Bir süre sonra baba Rıza Kızılel geldi. Ailenin olayı öğrenmesinin ardından hemen Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verildi. Şüpheliler İsa Ç., Hasan Ç., İbrahim Ç., Ömer B., İsmail S., Mustafa T., Ekrem T. jandarma tarafından yakalandı. Zanlılardan Ekrem T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında 20'şer yıl hapis istendi.
 
(Sabah)

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