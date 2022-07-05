Dodurga'daki seçimi değerlendiren Binali Yıldırım: İlla seçim olsun diyorlardı, sonuç yüzde 87 Cumhur İttifakı

Tokat'ın Reşadiye ilçesine gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde geçen hafta sonu gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçimlerini değerlendirdi. Seçimler dolayısıyla partisini ve Cumhur ittifakını kutlayan Yıldırım, millet ittifakını ve her fırsatta erken seçimi dile getiren muhalefeti hedef aldı. Açık ara farkla yüzde 87'lik oranla Cumhur adayının seçimleri kazandığını belirten Yıldırım, Tokat ziyaretinde enflasyona karşı alınana tedbirler hakkında da açıklamalarda bulundu.

DODURGA'DA AK PARTİ'NİN ZAFERİ

Dodurga seçimlerini değerlendiren Yıldırım, "2 gün önce yani geçtiğimiz Pazar günü Çankırı'nın Dodurga Beldesi'nde bir seçim yaptık. Hani ağzına pelesenk olmuş muhalefet, seçim olsun, seçim olsun, seçim olsun. 8 tane aday çıkardılar. Sonuç: yüzde 87 Cumhur ittifakı, yüzde 13 diğerleri. Vatandaşlarımız zekatı kadar da onlara oy vermişler. Haksızlık yapmamışlar. Evet değerli kardeşlerim. Halka hizmet, hakka hizmettir. Bizim şiarımız budur. Bu kutlu yolculuğa böyle çıktık. Yıllarca da aynı heyecanla aynı şevkle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Enflasyona karşı vatandaşların yanında olmak ve onlara destek amacında olduklarını da ifade eden Yıldırım, "Elhamdülillah adım adım, herkesin ihtiyacını; tarımı, esnafı, çalışanı, asgari ücreti yeniden gözden geçirdik. Enflasyona karşı mücadelede amacımız vatandaşlarımızın yanında olmak, onlara destek olmak. Enflasyon belli ki biraz zaman alacak. Ama o süre içerisinde enflasyona karşı vatandaşı korumak da görevimiz. Alınan tedbirlerin amacı bu. Daha henüz de bitmedi. Bir yandan parça parça tedbirler alınmaya devam ediyoruz. Biz ne badirelerden geçtik, ne 15 Temmuzlardan geçtik ve terör belasını hepimiz yıllarca yaşadık. Terörden adım atılamıyordu. Rabbime şükür şimdi dağ, bayır, ova her tarafa rahat rahat vatandaşımız gidebiliyor" şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı dolayısıyla tatile çıkacak vatandaşları yollarda dikkatli olmaları konusunda uyaran Yıldırım, "Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Bayram üzeri bütün vatandaşlarımızı uyaralım. Siz siz olun. Kurallara dikkat edin. Çünkü biz yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Vatandaşlarımız sağ salim sevdiklerine bayram üzeri ulaşsınlar. En büyük duamız, dileğimiz budur" ifadelerine yer verdi.

Reşadiye Kaymakamlığı, Reşadiye Belediyesi ve AK Parti Reşadiye İlçe Başkanlığını ziyareti sırasında AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'a, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz eşlik etti.

Konuşmalarının ardından Yıldırım, ilçedeki kütüphane açılışının ardından Ankara'ya karayolu ile hareket etti.