İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8935
  • EURO
    47,8027
  • ALTIN
    4390.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Doğa ve sürücüler kazalara karşı güvende: Manavgat'a ekolojik köprü inşa edildi
Güncel

Doğa ve sürücüler kazalara karşı güvende: Manavgat'a ekolojik köprü inşa edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Manavgat'ta yaban hayatını korumak ve hayvanların neden olduğu trafik kazalarını önlemek amacıyla ekolojik köprü inşa etti.

AA19 Ağustos 2025 Salı 12:56 - Güncelleme:
Doğa ve sürücüler kazalara karşı güvende: Manavgat'a ekolojik köprü inşa edildi
ABONE OL

Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl–Beşkonak yolu üzerindeki Sağırin Mahallesi Hortu mevkiinde yapımı tamamlanan köprü, Köprülü Kanyon Milli Parkı güzergahında yer alıyor.

Ormanlık alanların sürekliliğini sağlayacak yapı, yaban hayvan türlerin yaşam alanları arasında güvenle geçişine imkan tanıyarak, sürücüler açısından olası çarpışma risklerini azaltarak yol güvenliğini artıracak.

Doğayla uyumlu şekilde tasarlanan ekolojik köprünün, çevresel açıdan hassas bölgelerden biri olan Beşkonak'ta ekosistemin bütünlüğünü koruyacağı ifade ediliyor.

Antalya'da yapılan ekolojik köprü, hem biyolojik çeşitliliğin korunmasına hem de turizm faaliyetlerinin doğayla uyumlu şekilde gelişmesine destek sağlayacak. Rafting ve doğa turizmiyle öne çıkan Köprülü Kanyon'un, köprü sayesinde sürdürülebilir turizm açısından daha da güçlenmesi bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Pilotun sakinliği faciayı önledi: O anlar kamerada!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.