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Doğa yürüyüşünde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun cansız bedeni yürüyüş güzergahı yakınında bulundu.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 21:34 - Güncelleme:
Doğa yürüyüşünde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Küçükkuyu'ya bağlı Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi mevkisinde dün doğa yürüyüşüne çıktıktan bir süre sonra Bartu'nun yanlarında olmadığını fark eden grup üyeleri, durumu jandarmaya bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Bartu'nun bulunması için jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, dalgıçlar ve arama kurtarma köpeklerinin katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Çanakkale Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, arama çalışmaları sonucu yürüyüş güzergahı civarında Bartu'nun cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Arama çalışmalarına ilişkin bilgilerin de aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kazdağı'nda yürüyüş yaptığı sırada, Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi civarında kaybolan vatandaşımızın bulunması için jandarma, AFAD, AKUT, UMKE ve çevre illerden gelen destek ekipleri ve bölge halkının katılımıyla kapsamlı arama kurtarma çalışmaları yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde, saat 19.34 itibarıyla vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

Bartu'nun ölüm nedenine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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