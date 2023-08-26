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Doğal afetlerde zarar görmüş alanlar fidan dikiliyor

Artvin'de bozuk orman sahaları ve doğal afetlerde zarar görmüş alanlar fidan dikimi için hazırlanıyor.

IHA26 Ağustos 2023 Cumartesi 04:53 - Güncelleme:
Doğal afetlerde zarar görmüş alanlar fidan dikiliyor
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Artvin Orman Bölge Müdürlüğü doğal afetlerde zarar gören orman sahalarına sonbahar mevsiminde dikim yapmak için Tabii ve Suni Tensil çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'de bozuk orman sahaları ve doğal afetlerden zarar gören Ardanuç, Arhavi, Şavşat ve Yusufeli Orman İşletme Müdürlükleri tespit ettikleri tensil sahalarında teknik denetim ve değerlendirmeler yapılarak fidan dikimine hazırlanıyor.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünün 2023 yılı programı içerisinde 110 hektarlık alana Tabii Tensil, 410 hektarlık alana Suni Tensil olmak üzere toplam 520 hektar alanda arazinin yapısına göre elle veya makine ile işleme çalışmaları devam ediyor.

Hazırlanan bu sahalara sarıçam, ladin, kayın, kestane, ıhlamur, kızılağaç ve yaban hayatı desteklemek amacıyla yabani ahlât, elma, kiraz, alıç, vb. meyve fidanları dikilmesi hedefleniyor.

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