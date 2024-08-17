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Güncel

Doğal gaz hattı çalışmasında el yapımı patlayıcı bulundu: Hendek olaylarında döşendiği tahmin ediliyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde doğal gaz hattı için yapılan kazı çalışmasında el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.

DHA17 Ağustos 2024 Cumartesi 16:03 - Güncelleme:
Doğal gaz hattı çalışmasında el yapımı patlayıcı bulundu: Hendek olaylarında döşendiği tahmin ediliyor
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Nusaybin'de doğal gaz hattı için yapılan kazı çalışmasında EYP bulundu. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, patlayıcının 2015'te yaşanan hendek olaylarında döşendiği tahmin ediliyor.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olay, öğle saatlerinde Fırat Mahallesi Çağ-Çağ Caddesi'nde meydana geldi. Doğal gaz hattı döşenmesi için iş makinesi ile yapılan kazı çalışmasında işçiler, el yapımı patlayıcı düzeneği fark etti. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HENDEK OLAYLARI SIRASINDA DÖŞENMİŞ OLABİLİR

Kazılan alanın çevresi güvenlik şeridi ile kapatılarak boşaltılırken, bomba imha ekiplerine haber verildi. EYP'nin 2015'te yaşanan hendek olaylarında döşendiği tahmin ediliyor.

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