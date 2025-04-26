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Doğal gaz kuyularında gaz kaçağı! Ekipler müdahale ediyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, iki doğal gaz kuyusunda meydana gelen gaz kaçağına ekipler müdahale ediyor.

AA26 Nisan 2025 Cumartesi 08:05 - Güncelleme:
Doğal gaz kuyularında gaz kaçağı! Ekipler müdahale ediyor
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Vakıflar Mahallesi'nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait yeni açılan iki doğal gaz kuyusundan gaz kokusu yayıldığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak gaz kaçağının kaynağını tespit etmek ve sızıntıyı kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Müdahale için kuyudaki basıncın düşmesinin beklendiği öğrenildi.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

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