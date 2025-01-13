Doğal gaz patlamasında yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi

Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 28 Aralık'ta 4 katlı apartmanın giriş katında doğal gaz kaynaklı patlamada ağır yaralanarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Songül Aydın (27), yaşam mücadelesini kaybetti.
Aydın'ın cenazesinin, Gebze Balçık köyündeki Darıca Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
OLAY
Gebze Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta, 28 Aralık'ta 4 katlı apartmanın giriş katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana gelmişti.
Patlamada 13 kişi yaralanırken, dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilmişti.