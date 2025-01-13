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Doğal gaz patlamasında yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 17:12 - Güncelleme:
Doğal gaz patlamasında yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi
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Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 28 Aralık'ta 4 katlı apartmanın giriş katında doğal gaz kaynaklı patlamada ağır yaralanarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Songül Aydın (27), yaşam mücadelesini kaybetti.

Aydın'ın cenazesinin, Gebze Balçık köyündeki Darıca Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

OLAY

Gebze Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta, 28 Aralık'ta 4 katlı apartmanın giriş katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana gelmişti.

Patlamada 13 kişi yaralanırken, dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edilmişti.

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