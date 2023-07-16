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''Doğal gaza yüzde 224 zam'' iddiasına art arda yalanlama: Kötü niyetli bir algı operasyonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Doğal gaza yüzde 224 zam geldi” iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, 'Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşanmıştır. Bu oran sanayide kullanılan doğal gazda ise yaklaşık yüzde 0,5'e denk gelmektedir.' denildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da söz konusu iddialar hakkında, 'Doğal gaz tarifelerine yönelik böyle bir artış kesinlikle söz konusu değildir. Söz konusu iddia kötü niyetli bir algı operasyonudur ve itibar edilmemelidir' açıklamasında bulundu.

16 Temmuz 2023 Pazar 17:55 - Güncelleme:
''Doğal gaza yüzde 224 zam'' iddiasına art arda yalanlama: Kötü niyetli bir algı operasyonu
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Merkezin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşandığı aktarıldı.

"YÜZDE 224 DEĞİL YÜZDE 1 ARTIŞ YAŞANDI"

Yapılan açıklamada, "Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşanmıştır. Bu oran sanayide kullanılan doğal gazda ise yaklaşık yüzde 0,5'e denk gelmektedir.

Doğal gazda metreküp başına ÖTV 0,0747 lira olarak güncellenmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir.

Öte yandan, Avrupa'da doğal gaz faturalarındaki vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye'de KDV ve ÖTV artışlarıyla birlikte yüzde 18 seviyesine (Avrupa'nın yarısına) yaklaşmıştır.

"Doğal yüzde 224 zam geldi" iddiası doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

EPDK DA YALANLADI: KÖTÜ NİYETLİ BİR ALGI OPERASYONUDUR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Doğal gaza yüzde 224 oranında zam' yapıldığına dair haberleri yalanlayarak, "Doğal gaz tarifelerine yönelik böyle bir artış kesinlikle söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı internet sitelerinde ve özellikle de sosyal medya hesaplarında 'Doğal gaza yüzde 224 oranında zam' yapıldığına dair gerçek dışı haberlerin yer aldığı belirtilerek, "Doğal gaz tarifelerine yönelik böyle bir artış kesinlikle söz konusu değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bazı tüketim mallarında özel tüketim vergi güncellemesi kapsamında doğal gazda 0,023 TL/Sm3 olan ÖTV oranı 0,0747 TL/Sm3'e yükselmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Avrupa'da doğal gaz faturalarında vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye'de KDV ve ÖTV dahil yüzde 18 seviyesindedir. Çok açık olan bu duruma rağmen vatandaşlarımızın nihai faturasına yüzde 224 oranında zam yapıldığını iddia etmek kötü niyetli bir algı operasyonudur ve itibar edilmemelidir" denildi.

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