  • Doğal gazdan sızan karbonmonoksit zehirledi: Anne ve 2 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldı
Güncel

Doğal gazdan sızan karbonmonoksit zehirledi: Anne ve 2 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde doğal gaz kombisinden sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve küçük yaştaki oğlu hastanelik oldu. Anne ile 2 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

11 Şubat 2026 Çarşamba 15:47
Olay, bugün sabah saatlerinde, Serik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 5015 Sokak üzerindeki üç katlı evin üçüncü katındaki dairede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, doğal gaz kombisinden sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle İlayda K. (25) ve oğlu K.K. (2) zehirlendi. Durumu fark eden anne aile yakınlarına haber vermesi üzerine eve gelen eşi Berkay K. (27) eşi ve oğlunu baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE VE OĞULUN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Sağlık ekipleri, gazdan etkilenen anne ve oğul yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile önce Serik Devlet Hastanesi'ne ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve oğlunun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SIZAN KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİLER

Olayda evin balkonunun cam balkon ile kapatıldığı, doğal gaz borusunun balkon içerisinde kalması nedeniyle sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenmenin meydana geldiği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

