İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8407
  • EURO
    7,6103
  • ALTIN
    380.976
  • BIST100
    105094
Güncel

Doğalgaz bomba gibi patladı

Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan Hüseyin Dağ'ın evinde, doğalgaz patlaması meydana geldi. Çevre sakinlerinin bomba zannettiği patlamada, Dağ ağır yaralandı, ev kullanılmaz hale geldi.

DHA29 Mayıs 2020 Cuma 17:21 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 17:21
ABONE OL

Patlama, saat 15.00 sıralarında, Süleymanşah Mahallesi'nde Hüseyin Dağ'ın yalnız yaşadığı evde meydana geldi. Sıkışan doğalgaz, büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından ev, alevler içinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri ile doğalgaz şirketinden görevliler sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan Hüseyin Dağ, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Dağ'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Patlama sonrası çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinleri, patlamanın çok şiddetli olduğunu, ilk anda bomba zannettiklerini anlatarak, çevredeki binaların camlarının sallandığını söyledi.

Taksiden indirilen kadın sokakta doğum yaptı, şoför gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.