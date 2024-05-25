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Doğalgaz boru hattında patlama sonucu yangın

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde doğalgaz boru hattında meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

IHA25 Mayıs 2024 Cumartesi 15:13 - Güncelleme:
Doğalgaz boru hattında patlama sonucu yangın
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Patlama, Bağlar ilçesi kırsal Gömmetaş Mahallesi'ndeki bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, doğalgaz boru hattının üzerindeki talaşlar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Boru hattındaki gaz sızıntısının alevlenmesiyle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve DiyarGaz ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Boru hattı vanalarının kapatılmasının ardından yangın kısa sürede ekipler tarafından söndürüldü.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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