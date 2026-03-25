Doğalgaz patlamasında bina çökmüştü: İki yaralı daha taburcu edildi

İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan patlama ve ardından meydana gelen bina çökmesi olayı, günlerdir kamuoyunun gündeminde yer almaya devam etti. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan kişilerin tedavi süreçlerine ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Taburcu edilen hasta sayısı artarken, hastanede kalan yaralıların durumu da yakından izlendi.

ENKAZDAN ÇIKARILAN 2 YARALI DAHA TABURCU EDİLDİ

Fatih'te patlama sonucu 2 binanın çökmesi nedeniyle enkazdan çıkarılarak hastanede tedavi altına alınanlardan 2'si daha taburcu edildi.

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 binanın çökmesi nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin daha tedavisi tamamlandı.

Böylece toplam 4 kişi taburcu edilirken, 6 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

PATLAMADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta, 22 Mart'ta meydana gelen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen 2 bina çökmüş, enkazdan 10 kişi yaralı çıkarılmış, 1 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Fatih'te patlama sonucu 2 binanın çökmesi nedeniyle enkazdan çıkarılarak tedavi altına alınan 10 kişiden 2'sinin 23 Mart'ta taburcu edildiğini bildirmişti.