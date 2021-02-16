16 Şubat 2021 Salı 17:31 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 17:31

Doğan Cüceloğlu, İstanbul'da yaşadığı dairede hayatını kaybetti. Ünlü psikolog ve yazar, İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesi'nde doktora yaptı. Uzmanlık alanı iletişim psikolojisidir. Peki Doğan Cüceloğlu kimdir? Doğan Cüceloğlu neden öldü? İşte son dakika haberinin ayrıntıları.

Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş'ta yaşadığı dairede ölü bulundu. 83 yaşındaki psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, bir süre önce anjiyo olduğu öğrenildi.

DOĞAN CÜCELOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Cüceoğlu'nun evinde adli tabip, savcı ve polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Doğan Cüceloğlu'nun ilk belirlemelere göre düşme sonucu öldüğü belirtildi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Cüceloğlu bugün Beşiktaş Akatlar'daki evinde yürürken ayağının takılması sonucu başının üzerine düştü. Evdeki görevli durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

83 yaşındaki Cüceloğlu'nun ölümü nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Cüceloğlu'nun ölüm nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

Doğan Cüceloğlu, kitap yazmanın yanı sıra konferanslar ve seminerler vermeye devam ediyor. Yeniden insan insana, Savaşçı, Geliştiren Anne-Baba kitaplarıyla tanınan Doğan Cüceloğlu'nun ilk kitabi İnsan İnsana'dır. İşte, Doğan Cüceloğlu'nun hayatına ilişkin bilgiler...

11 çocuklu bir ailenin on birinci çocuğu olan Doğan Cüceloğlu, Mersin'in Silifke kasabasında dünyaya geldi. On yaşındayken annesini kaybetti. Silifke'de en yüksek dereceli okul olan ortaokulu bitirdikten sonra subay olan ağabeylerinin yanında Ankara ve Kırklareli'nde okudu ve Kırklareli Lisesi'nden mezun oldu.

Ankara Atatürk Lisesi'nde edebiyat ve kompozisyon öğretmeni olan Cahit Okurer'in etkisi altında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne yazıldı ve oradan mezun olduktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesi'nde doktora yaptı. Uzmanlık alanı iletişim psikolojisidir.

Doğan Cüceloğlu, Amerika'da doktora öğrencisiyken, kendisi gibi doktora öğrencisi olan Emily ile tanıştı ve evlendi. On bir yıl süren evliliğinden üç çocuğu oldu: Ayşen, Elif ve Timur. Bu evliliğini noktalayan Doğan Cüceloğlu, ikinci evliliğini Yıldız Cüceloğlu ile yaptı.

ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını tamamladı. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yaptı, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene çalıştı.

Kırktan fazla bilimsel makalesi yayımlanan bir psikolog ve çeşitli topluluklara bilimsel psikoloji çerçevesinde gelişim seminerleri sunan bir iletişim psikolojisi uzmanı olan Cüceloğlu, 1980-1996 yılları arasında ABD'deki Fullerton şehrinde California Eyalet Üniversitesi'nde görev aldı.

Amerika'daki görevinden emekli olup ayrıldıktan sonra Türkiye'de kitap yazmayı sürdürdü. Kitap yazmanın yanı sıra konferanslar ve seminerler verdi, televizyon programlarına başladı.



1996'dan bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenledi.

Kendini geliştirme süreci içinde kitap yazmaya başladı.

1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlayan Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar kaleme adı. Yıldız Cüceloğlu ile evli olan uzman psikolog Doğan Cüceloğlu'nun Timur adında da bir oğlu bulunuyor.

Kitaplar:

-Derviş'in Aklı Profesör Ahmet Dervişoğlu ile Sohbetler

-Öğretmen Olmak

-İnsan İnsana

-İnsan ve Davranışı

-İçimizdeki Çocuk

-İyi Düşün Doğru Karar Ver

-Yetişkin Çocuklar

-İçimizdeki Biz

-Savaşçı

-'Keşke'siz Bir Yaşam İçin İletişim

-'Mış Gibi' Yaşamlar

-Başarıya Götüren Aile

-Bir Kadın Bir Ses

-Korku Kültürü

-İletişim Donanımları

-Onlar Benim Kahramanım

-İnsanı Ararken Damdan Düşen Psikolog

-İnsan İnsana Sohbetler 1

-Gerçek Özgürlük

-Var Mısın?