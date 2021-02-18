Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme! Sır yarım saat

Beşiktaş Akatlar'daki evinde hayatını kaybeden Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, evin çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarının inceleneceği belirtildi.
SIR YARIM SAAT
Soruşturma kapsamında, Doğan Cüceloğlu'nun eşinin evden ayrıldığını ifade ettiği saat 13.30 ila temizlik görevlisinin eve geldiği saat 14.00 arasındaki zaman diliminde, evi gösteren güvenlik kamera kayıtları incelenecek.
Cüceloğlu'nun kesin ölüm sebebi ise otopsi raporuyla ortaya çıkacak.