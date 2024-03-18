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Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan sürücüye 20 yıl hapis

Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Temel Ünlü 'Olası kastla ölüme neden olma' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın uslanmaz bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek cezada ndirim uygulamadı. Temel Ünlü savunmasında, “Fren yaptım ve direksiyonu kırdım. Ancak kazaya engel olamadım. Ben olaydan sonra kaçtım. Çünkü can güvenliğimden korktum. Bu olay haberlere yansımıştı ve sanki cinayetmiş gibi anlatılıyordu. İçinde bulunduğum durumdan memnun değilim' dedi.

DHA18 Mart 2024 Pazartesi 15:50 - Güncelleme:
Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan sürücüye 20 yıl hapis
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Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Temel Ünlü (24) cezaevinden getirildi. Duruşmada Doğanay Güzelgün'ün yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

"ALKOL ALDIK"

Duruşmada savunma yapan sanık Temel Ünlü, "Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Olay günü kız arkadaşım ile biraz alkol aldık. Kaza anında bende alkolün etkisi yoktu. Ben, ehliyetim olmadığı için polis çevirmelerine girmedim. Orta şeritte hareket ederken kazadan biraz geride birçok bisikletlinin sağ şeritte olduğunu gördüm. Sol şeride geçip yoluma devam ettim. Sonraki virajı geçince ölen ağabeyi gördüm. Fren yaptım ve direksiyonu kırdım. Ancak kazaya engel olamadım. Ben olaydan sonra kaçtım. Çünkü can güvenliğimden korktum. Bu olay haberlere yansımıştı ve sanki cinayetmiş gibi anlatılıyordu. İçinde bulunduğum durumdan memnun değilim. Keşke o gün dışarı Allah belamı verseydi de dışarı çıkmasaydım. Ben suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Bir önceki duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanık Temel Ünlü'nün 'Olası kastla ölümü neden olma' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Temel Ünlü'nün 'Olası kastla ölümü neden olma' suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti sanığın olaydan sonra kaçtığı ve yaklaşık 2 ay boyunca teslim olmadığı, olaydan sonra tanık Mehmet Can Çoban'ı kaza yerine kazayı üstlenmesi için gönderdiği, ayrıca sanığın ikinci kez tekerrüre esas sabıka kaydı bulunduğu dikkate alındığında uslanmaz bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek indirim uygulamadı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Temel Ünlü hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 6 aydan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

NE OLMUŞTU?

Bostancı sahilyolunda, 18 Temmuz Salı günü saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada, polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu bisiklet süren 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobilde bulunan Ceren K. ile, otomobilin sürücüsü olduğunu söyleyerek teslim olan Mehmet Can Ç. gözaltına alınmıştı. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini öğrenen Mehmet Can Ç. ifadesinde otomobili Temel Ünlü'nün kullandığını söylemesi üzerine çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Güzelgün'ün ölümüne neden olan Temel Ünlü, kazanın üzerinden geçen 71 günün ardından Anadolu Adliyesi'ne giderek teslim olmuştu. 17 suç kaydı olduğu öğrenilen Ünlü, savcılık ifadesinin ardından sevk edildi. Ünlü, Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilmişti. 8 Aralık'ta Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Temel Ünlü hakkında mahkeme, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan dava açıldığını ancak sanığa yüklenen suçun 'Olası kastla öldürme' suçunu oluşturabileceğini belirterek görevsizlik kararı verip, dosyası Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

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