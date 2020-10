Doğaya nefes için öğrenciler 1968 fidanı toprakla buluşturdu

DHA 16 Ekim 2020 Cuma 15:26 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 15:26

Yaşanan orman yangınlarının ardından gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma hedefiyle yola çıkan Uğur Okulları, İstanbul’dan İzmir’e, Denizli’den Samsun’a kadar Türkiye’nin dört bir yanında fidan dikme projesi gerçekleştirdi. ‘Uğurlu Her Fidan, Bir Nefes’ sloganıyla yola çıkan 51 ildeki toplam 109 okuldan öğrenci, öğretmenler ve velileri ‘Uğurlu Her Fidan, Bir Nefes’ sloganıyla okul bahçelerinde ve çevredeki park ve bahçelerde fidan dikti. Maskelerini takan, sosyal mesafe kurallarına dikkat eden öğrenciler ellerindeki fidanları toprakla buluşturarak can sularını verdi.

1968 FİDAN DİKİLDİ

Uğur Okullarının kuruluş yılına vurgu yapmak amacıyla 1968 adet fidan diken öğrenciler, doğaya katkıda bulunmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadılar. Her bir fidanın, bin umut olduğuna dikkat çeken Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, "Hedefimiz; çevremizi güzelleştirerek yaşam kalitemizi arttıran, dünyamızın nefes almasını sağlayan, canlılar için hayati öneme sahip olan ağaçları korumak ve ağaç varlığımızı arttırarak gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak. Ülkemizin çeşitli yerlerinde orman yangınları cereyan etti. Orman yangınlarında yanan her bir ağaç ve bu ormanlardaki her bir hayvan bizim içimizi acıtıyor. Biz de kurum olarak Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bütün öğrencilerimizle burada, yanan ağaçların yerini alması, daha çok hayvanların can bulabilmesi için ve tabiatı koruma bilincinin de öğrencilerimizde gelişmesi amacıyla böyle bir kampanya düzenledik. Bugün bu kampanyanın açılışını yapıyoruz. Uğur Okullarının kuruluş yıl dönümü olan 1968 yılının sembolize ederek 1968 fidan dikmeyi hedefledik" diye konuştu.

TABİATI KORUMA BİLİNCİ AŞILIYORUZ

Tabiatı koruma bilincini öğrencilerinde oluşturmak istediklerine vurgu yapan Kulaberoğlu, "Ağaç dikmek kadar öğrencilerimizde tabiatı koruma bilinci, tabiatı iyileştirme ve tabiatla birlikte yaşama bilincinin geliştirilmesi çok önemli. Gelecekte daha güzel, daha yeşil, daha yaşanabilir dünyaları olsun istiyoruz. Öğrencilerimizi sadece bu tür etkinliklerle değil, okul içerisindeki eğitim öğretim çalışmalarında da hem tabiat bilincini, hem hayvanları koruma bilincini geliştirmek amacıyla çeşitli şekillerde öğrencilerimizin okulda ve evlerinde ağaç dikmelerini, bitkilerine bakmalarını, hayvan beslemelerini, hayvanlara sevgi göstermelerini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ORMAN YANGINLARININ TELAFİSİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ

Fidan diken 12'nci sınıf öğrencisi Serdal Akyol, "Ormanlar bizim geleceğimiz ve geleceğimiz için biz bunu yapıyoruz. Sadece bizim değil gelecekteki kuşakların da bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Bugün burada fidanlarımızı diktik, gerekli çalışmalarımızı yaptık. Orman yangınlarından dolayı çok üzgünüz ama bunu telafi etmek için elimizden geleni yaptık ve yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

8'inci sınıf öğrencisi Cemre Hindistan, "Hatay'da çıkan yangın kötü bir olaydı. Ormanlar uzun emekler sonucu oluşuyor. Ormanların yanıp kül olmasına göz yumamayız.Geleceğimiz için, daha faydalı olmak için bugün burada fidan dikiyoruz. Yeşil oksijenimiz için de çok önemli" dedi.