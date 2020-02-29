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Doğaya salınan kızıl geyikler, kurtlar tarafından telef ediliyor

Giresun'un Alucra ilçesinde bir süre önce doğaya salınan kızıl geyiklerden biri parçalanarak telef edilmiş halde bulundu.

IHA29 Şubat 2020 Cumartesi11:57 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 11:58

Alucra ilçesi Dereçiftlik köyünde sabah saatlerinde köylüler tarafından parçalanmış geyik bulundu. Köylüler tarafından geyiğin kurtlar tarafından parçalanmış olabileceği öne sürüldü. Alucra ilçesinin Dereçiftlik köyü sınırları içerisinde dereden su içmeye indiği düşünülen dişi kızıl geyik, vücudunun farklı yerlerinden parçalanarak telef olmuş halde buldu.

Doludere Köyü Muhtarı Dursun Mutlu, Şebinkarahisar Doğa Koruma ekiplerine haber verdiğini ve bölgede inceleme yapılacağını iletti. Muhtar Mutlu, "Aç kalan kurt sürüsü, yalnız gezen, gruplardan ayrı dolaşan geyiklere saldırarak yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Yöredeki kurt sayısındaki artışdan dolayı yöre halkı da korkuyor, yaklaşık 3 ay önce de bir geyiğin parçalanmış cesedine denk geldik. Parçalanmış kızıl dişi geyik bir süre önce doğaya salınan geyiklerden biriydi" dedi.

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